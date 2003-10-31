Таблица расчета петель для вязания носков на 5 спицах

Таблица 1
Данные для
носков из тонкой пряжи
(200-210м/50г., спицы №2,5)
Расход тонкой
пряжи:
до размера 30/31 —
ок. 50 г;
до размера 40/41 — ок.
100 г;
от размера 42/43 — ок.
150 г.
|размер
обуви
|18/19
|20/21
|22/23
|24/25
|26/27
|28/29
|30/31
|32/33
|34/35
|36/37
|38/39
|40/41
|42/43
|44/45
|46/47
|1. Количество петель наборного ряда
|
48
|
48
|
48
|
52
|
52
|
52
|
56
|
56
|
60
|
60
|
64
|
64
|
68
|
68
|
72
|2.
Длина верхней части носка в см.
|
6
|
8
|
8
|
10
|
10
|
12
|
12
|
14
|
14
|
16
|
16
|
16
|
18
|
18
|
18
|3.
Количество петель стенки пятки
|
24
|
24
|
24
|
26
|
26
|
26
|
28
|
28
|
30
|
30
|
32
|
32
|
34
|
34
|
36
|4.
Высота стенки пятки в рядах/в см.
|
14/3
|
14/3
|
16/3,5
|
16/3,5
|
18/4
|
18/4
|
20/4,5
|
20/4,5
|
22/5
|
24/5,5
|
26/6
|
28/6,5
|
30/7
|
32/7,5
|
34/8
|5.
Кол-во петель для набора по боковым краям пятки
|
11
|
11
|
12
|
12
|
13
|
13
|
15
|
15
|
17
|
18
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
6.
Длина стопы до мыска в см.
|
8,5
|
9,5
|
11,5
|
12,5
|
13,5
|
15,5
|
16
|
17
|
18
|
19,5
|
20
|
21,5
|
23
|
24
|
25
|
7.
Убавки для формирования мыска в каждом 2-м ряду/в каждом ряду
|
5x/5x
|
5x/5x
|
5x/5x
|
5x/6x
|
5x/6x
|
5x/6x
|
6x/6x
|
6x/6x
|
6x/7x
|
6x/7x
|
7x/7x
|
7x/7x
|
7x/8x
|
7x/8x
|
8x/8x
|
8.
Общая длина стопы в см.
|
12
|
13
|
15
|
16
|
17
|
19
|
20
|
21
|
22
|
24
|
25
|
26,5
|
28
|
29
|
30,5
Таблица
2
Данные для
носков из пряжи средней
толщины (150-155м/50г., спицы №3)
Расход чулочной
пряжи средней толщины:
до размера 30/31 — ок.
50 г;
до размера 38/39 — ок.
100 г;
от размера 40/41 — ок.
150 г.
|
размер
обуви
|
18/19
|
20/21
|
22/23
|
24/25
|
26/27
|
28/29
|
30/31
|
32/33
|
34/35
|
36/37
|
38/39
|
40/41
|
42/43
|
44/45
|
46/47
|1.
Количество петель наборного ряда
|
40
|
40
|
40
|
44
|
44
|
44
|
48
|
48
|
48
|
52
|
52
|
52
|
56
|
56
|
60
|2.
Длина верхней части носка в см.
|
6
|
8
|
8
|
10
|
10
|
12
|
12
|
14
|
14
|
16
|
16
|
16
|
18
|
18
|
18
|3.
Количество петель стенки пятки
|
20
|
20
|
20
|
22
|
22
|
22
|
24
|
24
|
24
|
26
|
26
|
26
|
28
|
28
|
30
|4.
Высота стенки пятки в рядах/в см.
|
10/3
|
10/3
|
12/3,5
|
12/3,5
|
14/4
|
14/4
|
16/4,5
|
16/4,5
|
18/5
|
20/5,5
|
22/6
|
24/6,5
|
26/7
|
28/7,5
|
30/8
|
5.
Кол-во петель для набора по боковым краям пятки
|
9
|
9
|
10
|
10
|
11
|
11
|
12
|
12
|
14
|
15
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
6.
Длина стопы до мыска в см.
|
8,5
|
9,5
|
11,5
|
12,5
|
13,5
|
15,5
|
16
|
17
|
18
|
19,5
|
20
|
21,5
|
23
|
24
|
25
|
7.
Убавки для формирования мыска в каждом 2-м ряду/в каждом ряду
|
4x/4x
|
4x/4x
|
4x/4x
|
4x/5x
|
4x/5x
|
4x/5x
|
5x/5x
|
5x/5x
|
5x/5x
|
6x/5x
|
7x/4x
|
7x/4x
|
7x/5x
|
7x/5x
|
7x/6x
|
8.
Общая длина стопы в см.
|
12
|
13
|
15
|
16
|
17
|
19
|
20
|
21
|
22
|
24
|
25
|
26,5
|
28
|
29
|
30,5