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Таблица расчета петель для вязания носков на 5 спицах

04.11.2020
clubruk2020
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Таблица 1

Данные для носков из тонкой пряжи (200-210м/50г., спицы №2,5)

Расход тонкой пряжи:
до размера 30/31 —  ок. 50 г;
до размера 40/41 — ок. 100 г;
от размера 42/43 — ок. 150 г.

Данные для носков из тонкой пряжи (200-210м/50г., спицы №2,5)
Таблица 1 — рисунок
размер обуви 18/19 20/21 22/23 24/25 26/27 28/29 30/31 32/33 34/35 36/37 38/39 40/41 42/43 44/45 46/47
1. Количество петель наборного ряда
48
48
48
52
52
52
56
56
60
60
64
64
68
68
72
2. Длина верхней части носка в см.
6
8
8
10
10
12
12
14
14
16
16
16
18
18
18
3. Количество петель стенки пятки
24
24
24
26
26
26
28
28
30
30
32
32
34
34
36
4. Высота стенки пятки в рядах/в см.
14/3
14/3
16/3,5
16/3,5
18/4
18/4
20/4,5
20/4,5
22/5
24/5,5
26/6
28/6,5
30/7
32/7,5
34/8
5. Кол-во петель для набора по боковым краям пятки
11
11
12
12
13
13
15
15
17
18
20
21
22
23
24
6. Длина стопы до мыска в см.
8,5
9,5
11,5
12,5
13,5
15,5
16
17
18
19,5
20
21,5
23
24
25
7. Убавки для формирования мыска в каждом 2-м ряду/в каждом ряду
5x/5x
5x/5x
5x/5x
5x/6x
5x/6x
5x/6x
6x/6x
6x/6x
6x/7x
6x/7x
7x/7x
7x/7x
7x/8x
7x/8x
8x/8x
8. Общая длина стопы в см.
12
13
15
16
17
19
20
21
22
24
25
26,5
28
29
30,5

Таблица 2

Данные для носков из пряжи средней толщины (150-155м/50г., спицы №3)

Расход чулочной пряжи средней толщины:
до размера 30/31 — ок. 50 г;
до размера 38/39 — ок. 100 г;
от размера 40/41 — ок. 150 г.

Таблица 2 Данные для носков из пряжи средней толщины (150-155м/50г., спицы №3)
Таблица 2 — рисунок
размер обуви
18/19
20/21
22/23
24/25
26/27
28/29
30/31
32/33
34/35
36/37
38/39
40/41
42/43
44/45
46/47
1. Количество петель наборного ряда
40
40
40
44
44
44
48
48
48
52
52
52
56
56
60
2. Длина верхней части носка в см.
6
8
8
10
10
12
12
14
14
16
16
16
18
18
18
3. Количество петель стенки пятки
20
20
20
22
22
22
24
24
24
26
26
26
28
28
30
4. Высота стенки пятки в рядах/в см.
10/3
10/3
12/3,5
12/3,5
14/4
14/4
16/4,5
16/4,5
18/5
20/5,5
22/6
24/6,5
26/7
28/7,5
30/8
5. Кол-во петель для набора по боковым краям пятки
9
9
10
10
11
11
12
12
14
15
17
18
19
20
21
6. Длина стопы до мыска в см.
8,5
9,5
11,5
12,5
13,5
15,5
16
17
18
19,5
20
21,5
23
24
25
7. Убавки для формирования мыска в каждом 2-м ряду/в каждом ряду
4x/4x
4x/4x
4x/4x
4x/5x
4x/5x
4x/5x
5x/5x
5x/5x
5x/5x
6x/5x
7x/4x
7x/4x
7x/5x
7x/5x
7x/6x
8. Общая длина стопы в см.
12
13
15
16
17
19
20
21
22
24
25
26,5
28
29
30,5

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